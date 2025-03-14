Путин: РФ с пониманием относится к призыву Трампа «пощадить» ВСУ под Курском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с понимаем отнесся к просьбе Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это решение гуманным, отметив, что у властей Украины еще есть шанс спасти своих людей. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что курская операция ВСУ подходит к концу.