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Welt: советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон

Советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились в США для переговоров. Об этом пишет Die Welt.

Источник: AP 2024

Советник по безопасности канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и его британский коллега Джонатан Пауэлл прибыли в Вашингтон для встречи в Белом доме с советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майком Уолтцем.

Отмечается, что советник по безопасности президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн также участвует во встрече.

Газета пишет, что «дипломатический блиц-тур» проходит в «критический момент» переговоров о прекращении огня на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа выступила за новые санкции против России, но Вашингтон не хочет их вводить.