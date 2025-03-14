Welt: советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон

Советник по безопасности канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и его британский коллега Джонатан Пауэлл прибыли в Вашингтон для встречи в Белом доме с советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майком Уолтцем.