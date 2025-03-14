Welt: советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон

Советник по безопасности канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и его британский коллега Джонатан Пауэлл прибыли в Вашингтон для встречи в Белом доме с советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майком Уолтцем.
Отмечается, что советник по безопасности президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн также участвует во встрече.
Газета пишет, что «дипломатический блиц-тур» проходит в «критический момент» переговоров о прекращении огня на Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа выступила за новые санкции против России, но Вашингтон не хочет их вводить.