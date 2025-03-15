Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленных

В феврале в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили о содержании под стражей 16 тыс. военнопленных и гражданских, но там не смогли назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон. Последний раз стороны обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военных, столько же украинских пленных были переданы Киеву.