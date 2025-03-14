Рубио: Европа настаивает на новых санкциях против России, но США против

Европейские страны настаивают на введении новых санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран G7. Впрочем, отметил дипломат, Вашингтон пока не готов ужесточать ограничения, так как надеется достичь мира на Украине без экономического давления.