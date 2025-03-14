Рубио: Европа настаивает на новых санкциях против России, но США против

«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — добавил Рубио на пресс-конференции, комментируя позицию европейских стран.
По словам главы Госдепа, президент США Дональд Трамп надеется на скорое проведение мирных переговоров между сторонами конфликта. При этом у Штатов есть рычаги давления на РФ, но страна не хочет их задействовать.
Слова Рубио двумя днями ранее повторил и сам Трамп. По его словам, Вашингтон может сделать для Москвы «очень плохие вещи», но пока рестрикции не применяются.