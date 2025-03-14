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Welt: советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в США

По данным издания, они отправятся в Вашингтон для переговоров.
Источник: Аргументы и факты

Советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились в США для переговоров. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что советник канцлера Германии по внешней политике и вопросам безопасности Йенс ПлётнерЙенс Плётнер в пятницу экстренно вылетел в Вашингтон для переговоров.

В статье также говорится, что Плётнер совместно с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом проведет встречу в Белом доме с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

По данным Die Welt, к обсуждению также присоединится советник президента Франции по международным делам Эмманюэль Бонн.