Welt: советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в США

Советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились в США для переговоров. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что советник канцлера Германии по внешней политике и вопросам безопасности Йенс ПлётнерЙенс Плётнер в пятницу экстренно вылетел в Вашингтон для переговоров.
В статье также говорится, что Плётнер совместно с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом проведет встречу в Белом доме с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.
По данным Die Welt, к обсуждению также присоединится советник президента Франции по международным делам Эмманюэль Бонн.