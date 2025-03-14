Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв главы Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в отношении российской стороны к остановке огня в зоне конфликта на Украине без каких-либо условий.
«Британия и ее министр могут засунуть эту идею обратно в ту дыру, откуда она появилась, если говорить дипломатично», — написал политик в личном аккаунте в социальной сети.
Ранее KP.RU сообщал, что Дэвид Лэмми потребовал от России остановки огня в зоне вооруженного конфликта на Украине без каких-либо условий, выдвигаемых Москвой. Британский дипломат считает, что в настоящий момент якобы наступило время, чтобы боевые действия были прекращены без определенных требований.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее также сообщал, что поддерживающая киевский режим Великобритания давно нарушила все возможные рамки приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине.