Ранее KP.RU сообщал, что Дэвид Лэмми потребовал от России остановки огня в зоне вооруженного конфликта на Украине без каких-либо условий, выдвигаемых Москвой. Британский дипломат считает, что в настоящий момент якобы наступило время, чтобы боевые действия были прекращены без определенных требований.