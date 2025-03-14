На Украине создали неонацистский корпус в составе ВСУ

Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ была преобразована в новый третий армейский корпус. Об этом сообщил Андрей Билецкий*, командир данной бригады и основатель «Азова»**.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отмечал, что в феврале началась реализация плана перехода на корпусную структуру. В рамках данной реформы планируется создание 20 армейских корпусов, основываясь на наиболее боеспособных бригадах для усиления обороноспособности страны.
Билецкий отметил, что третья штурмовая, созданная добровольцами в 2022 году, теперь станет третьим армейским корпусом. Он также заявил о намерениях изменить подход и стратегию ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что мужчины до 35 лет сформировали новое боевое подразделение в украинском националистическом батальоне «Азов» для восполнения потерь, понесенных в зоне СВО.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Террористическая организация, запрещена в России.