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На Украине создали неонацистский корпус в составе ВСУ

Корпус возглавил основатель «Азова».

Источник: Аргументы и факты

Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ была преобразована в новый третий армейский корпус. Об этом сообщил Андрей Билецкий*, командир данной бригады и основатель «Азова»**.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отмечал, что в феврале началась реализация плана перехода на корпусную структуру. В рамках данной реформы планируется создание 20 армейских корпусов, основываясь на наиболее боеспособных бригадах для усиления обороноспособности страны.

Билецкий отметил, что третья штурмовая, созданная добровольцами в 2022 году, теперь станет третьим армейским корпусом. Он также заявил о намерениях изменить подход и стратегию ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что мужчины до 35 лет сформировали новое боевое подразделение в украинском националистическом батальоне «Азов» для восполнения потерь, понесенных в зоне СВО.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** Террористическая организация, запрещена в России.