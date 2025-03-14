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Трамп назвал сарказмом слова об урегулировании конфликта на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп сказал, что был «немного саркастичен», когда во время предвыборной гонки говорил о способности достичь мира на Украине за 24 часа. Он также заявил, что сейчас процесс урегулирования конфликта «идет нормально».

Источник: Reuters

«Как вы знаете, у нас есть согласие о прекращении огня с украинской стороны. Мы пытаемся добиться этого и от России. И я думаю, что пока все идет нормально. Мы узнаем немного больше в понедельник, и это, надеюсь, будет хорошо», — сообщил Дональд Трамп в программе Full Measure (цитата по CNN).

Президента Соединенных Штатов также спросили, были ли у него контакты с президентом России Владимиром Путиным в последние дни или часы. Он ответил, что не хочет этого говорить. При этом Дональд Трамп отметил, что уже работал с Путиным и «все идет достаточно хорошо».

Еще в 2023 году Трамп заявил, что добился бы завершения российско-украинского конфликта за 24 часа, если бы он был президентом США. Подобные заявления он делал и во время предвыборной гонки. 20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов.

После инаугурации Дональда Трампа американская сторона проводила переговоры с Россией и Украиной, в том числе по поводу урегулирования конфликта. 11 марта Киев принял предложение США о 30-дневной прекращении огня. 13 марта Владимир Путин заявил, что Москва также согласна остановить боевые действия на месяц, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.