Трамп назвал сарказмом слова об урегулировании конфликта на Украине за 24 часа

«Как вы знаете, у нас есть согласие о прекращении огня с украинской стороны. Мы пытаемся добиться этого и от России. И я думаю, что пока все идет нормально. Мы узнаем немного больше в понедельник, и это, надеюсь, будет хорошо», — сообщил Дональд Трамп в программе Full Measure (цитата по CNN).