Медведев отверг призыв главы МИД Британии принять перемирие без условий

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Министерства иностранных дел Великобритании, требующего от России согласиться на предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.