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Медведев отверг призыв главы МИД Британии принять перемирие без условий

Зампред Совбеза заявил, что подобные идеи не будут приняты всерьез.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Министерства иностранных дел Великобритании, требующего от России согласиться на предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

Медведев, комментируя заявление британского министра иностранных дел, выразил недовольство, подчеркнув, что подобные идеи не будут приняты всерьез.

По словам политика, Британия может «засунуть это предложение обратно в ту дыру, откуда оно вылезло».

Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российская сторона изучит инициативу Соединённых Штатов о прекращении огня на Украине, однако полностью прекратит военные действия лишь после достижения «всеобъемлющего мирного соглашения».

*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.