Медведев отверг призыв главы МИД Британии принять перемирие без условий

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Министерства иностранных дел Великобритании, требующего от России согласиться на предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
Медведев, комментируя заявление британского министра иностранных дел, выразил недовольство, подчеркнув, что подобные идеи не будут приняты всерьез.
По словам политика, Британия может «засунуть это предложение обратно в ту дыру, откуда оно вылезло».
Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российская сторона изучит инициативу Соединённых Штатов о прекращении огня на Украине, однако полностью прекратит военные действия лишь после достижения «всеобъемлющего мирного соглашения».
*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.