14 марта Ura.ru Политика

Трамп: сегодня США провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешных телефонных переговоров с Россией и Украиной, которые могут привести к прекращению огня. Он выразил надежду на достижение соглашения между странами. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Министерстве юстиции США.