Трамп: по Украине есть хорошие новости, но до завершения переговоров далеко

«И у нас были сегодня некоторые очень хорошие звонки с Россией и Украиной. Та согласилась на прекращение огня. Если мы добьемся того же от России… Но это нелегко. Это трудно. Но, мне кажется, мы делаем это», — сказал американский лидер. «Думаю, у нас сейчас дела с Россией идут хорошо. Мы говорим с президентом [России Владимиром] Путиным. Мы хотим добиться завершения войны», — добавил Трамп.