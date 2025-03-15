Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: по Украине есть хорошие новости, но до завершения переговоров далеко

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Относительно российско-американского взаимодействия по Украине есть «достаточно хорошие новости», но до завершения переговоров насчет урегулирования конфликта еще далеко. С такими заявлениями выступил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Не мог этого никому сказать, не хотел этого говорить, пока не приду сюда, но у меня есть достаточно хорошие новости», — отметил он в речи перед сотрудниками Министерства юстиции США, комментируя диалог Москвы и Вашингтона по Украине. «Но мы должны посмотреть, что произойдет. До завершения еще далеко», — признал Трамп.

«И у нас были сегодня некоторые очень хорошие звонки с Россией и Украиной. Та согласилась на прекращение огня. Если мы добьемся того же от России… Но это нелегко. Это трудно. Но, мне кажется, мы делаем это», — сказал американский лидер. «Думаю, у нас сейчас дела с Россией идут хорошо. Мы говорим с президентом [России Владимиром] Путиным. Мы хотим добиться завершения войны», — добавил Трамп.