«Есть довольно хорошие новости»: Трамп рассказал о переговорном процессе с Россией

Представители от Соединенных Штатов и России на протяжении нескольких дней ведут переговоры о прекращении боевых действий на территории Украины. Обсуждения проходят в Москве. Американский лидер Дональд Трамп, получив актуальную информацию, сообщил, что беседа «идет тяжело».
При этом, по его словам, российская сторона идет на контакт. Вашингтон чувствует отклик со стороны Москвы. Президент США рассказал, что недавно получил «довольно хорошие вести» по урегулированию конфликта. Однако он уточнил, что ситуация остается сложной, предстоит еще долгий путь.
«Я думаю, что процесс идет хорошо», — заявил Дональд Трамп, выступая в Минюсте США.
Ранее американский лидер назвал переговоры серьезным этапом и оценил позицию президента России Владимира Путина по вопросу прекращения огня.