«Есть довольно хорошие новости»: Трамп рассказал о переговорном процессе с Россией

При этом, по его словам, российская сторона идет на контакт. Вашингтон чувствует отклик со стороны Москвы. Президент США рассказал, что недавно получил «довольно хорошие вести» по урегулированию конфликта. Однако он уточнил, что ситуация остается сложной, предстоит еще долгий путь.