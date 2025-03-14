Трамп оценил диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине

«Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», — сообщил он в интервью телеканалу FOX26, комментируя переговоры с российским лидером по прекращению огня на Украине. По его словам, обе стороны заинтересованы в поиске решения, которое приведет к стабилизации ситуации в регионе и обеспечит мирное разрешение конфликта.