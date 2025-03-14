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Трамп оценил диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине

Несмотря на сложность ситуации, переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным идут успешно. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FOX26.

Диалог с Путиным насчет Украины идет достаточно хорошо, заявил Трамп.

Несмотря на сложность ситуации, переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным идут успешно. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FOX26.

«Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», — сообщил он в интервью телеканалу FOX26, комментируя переговоры с российским лидером по прекращению огня на Украине. По его словам, обе стороны заинтересованы в поиске решения, которое приведет к стабилизации ситуации в регионе и обеспечит мирное разрешение конфликта.

США получают хороший отклик со стороны России на предложения о перемирии, подчеркнул Трамп. По его словам, совсем недавно он получил «довольно хорошие новости» по вопросу украинского урегулирования. Он отметил, что 17 марта станет больше известно о возможном перемирии, передает RT.