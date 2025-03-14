Рубио: Европа хочет ввести новые санкции против России, но США против

По словам Рубио, на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде поднимался вопрос о потенциальных рестрикциях, поскольку европейские страны уже наложили санкции на Россию и нацелены на введение новых. В итоговом коммюнике «Большой семерки» были озвучены угрозы новыми мерами против Москвы, а также увеличение поддержки Украины в случае, если Россия не согласится на прекращение огня.