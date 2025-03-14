Рубио: Европа хочет ввести новые санкции против России, но США против

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе обсуждается возможность введения новых санкций против России, однако Вашингтон выступает против таких мер и не планирует усиливать существующие ограничения.
По словам Рубио, на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде поднимался вопрос о потенциальных рестрикциях, поскольку европейские страны уже наложили санкции на Россию и нацелены на введение новых. В итоговом коммюнике «Большой семерки» были озвучены угрозы новыми мерами против Москвы, а также увеличение поддержки Украины в случае, если Россия не согласится на прекращение огня.
Рубио отметил, что действия европейских стран находятся вне контроля США. Хотя Вашингтон имеет возможность вводить собственные санкции, он предпочитает воздержаться от этого, рассчитывая на возможность мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Европейский союз продлил индивидуальные санкции против граждан России из-за украинского конфликта.