Новости СВО. Освобождена Гончаровка, ВС РФ штурмуют Басовку, правосеки в панике на Украине, 15 марта

— В кузов мы посадили парня с пулемётом, чтобы сбивал как можно больше беспилотников над нами, врубили глушилки, перекрестились и отправились в путь. Главное было просто выбраться оттуда, — рассказал один из вэсэушников корреспонденту Financial Times. Он отметил, что российские войска постоянно пытались наступать, а когда был перекрыт путь снабжения, то удерживать Суджу и близлежащие населённые пункты стало невозможно.