Трамп сообщил о «хороших ответах» от России и Украины по перемирию

Напомним, 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с нюансами. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации.