Эмманюэль Макрон призвал Россию принять предложение США о прекращении огня

Соединенные Штаты и Украина пришли к единому мнению. По словам представителей этих стран, они желают приостановить боевые действия на 30 дней. Ход предоставили России, которая может согласиться или отказаться. Однако заявления по этому вопросу делают в основном не в Москве и даже не в Вашингтоне. Предположением занялась Европа. Одним из красноречивых борцов за перемирие стал французский лидер Эмманюэль Макрон.
Он заявил, что предложение о заморозке боевых действий нужно принять «прямо сейчас». Российское руководство, по его словам, не должно медлить. Эмманюэль Макрон призвал объявить перемирие сейчас и отставить все «уклончивые заявления».
«Теперь Россия должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня», — написал президент Франции в соцсети.
В Москве, тем временем, и не отказывались от перемирия. Кремль не торопит события, так как тщательно прорабатывает этот вопрос. Российское руководство рассматривает все варианты. Глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за решение конфликта дипломатическим путем. Кремль не отвергает и идею о заморозке огня.