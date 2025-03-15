Эмманюэль Макрон призвал Россию принять предложение США о прекращении огня

Соединенные Штаты и Украина пришли к единому мнению. По словам представителей этих стран, они желают приостановить боевые действия на 30 дней. Ход предоставили России, которая может согласиться или отказаться. Однако заявления по этому вопросу делают в основном не в Москве и даже не в Вашингтоне. Предположением занялась Европа. Одним из красноречивых борцов за перемирие стал французский лидер Эмманюэль Макрон.