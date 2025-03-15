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Пушилин: штаб по восстановлению ДНР заработает на следующей неделе

В работе штаба будет задействовано множество ведомств.

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе начнет свою работу межведомственный штаб, который будет заниматься разминированием и восстановлением освобожденных территорий ДНР для возвращения мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин пояснил, что в работе штаба будет задействовано множество ведомств, как это происходило при восстановлении Мариуполя. Планируется использовать системный подход, в который войдут Министерство здравоохранения, Минтруд и другие организации, отвечающие за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов.

Глава ДНР также сказал, что энергетики уже начали оценку масштабов разминирования. Оно будет осуществляться по целевому принципу в целях восстановления линий электропередачи. Пушилин отметил, что в нынешних условиях возвращение жителей в освобожденные города и села небезопасно из-за отсутствия необходимых ресурсов и угрозы безопасности, включая заминированные территории и неразорвавшиеся снаряды.

Ранее Пушилин сообщил, что руководитель городского округа Торез Дмитрий Лысенко был уволен из-за недостаточной работы с жителями. По словам Пушилина, в настоящее время особенно важна обратная связь с жителями республики.