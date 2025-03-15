Пушилин: штаб по восстановлению ДНР заработает на следующей неделе

Глава ДНР также сказал, что энергетики уже начали оценку масштабов разминирования. Оно будет осуществляться по целевому принципу в целях восстановления линий электропередачи. Пушилин отметил, что в нынешних условиях возвращение жителей в освобожденные города и села небезопасно из-за отсутствия необходимых ресурсов и угрозы безопасности, включая заминированные территории и неразорвавшиеся снаряды.