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Уолтц заявил, что Украина может отдать России часть территорий ради мира

Обсуждение подобных вопросов ведется с обеими сторонами конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Советник президента США Майк Уолтц не исключил возможность того, что Украина может уступить России некоторые территории в процессе урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью Fox News.

В ходе беседы ведущий телеканала спросил Уолтца, считает ли он, что Украина не станет членом НАТО и что часть ее территорий, в частности Донбасс или районы с большим числом русскоязычного населения, могут войти в состав РФ в рамках мирных переговоров. Уолтц подтвердил, что в этом предположении ведущий прав.

Он добавил, что обсуждение подобных вопросов ведется с обеими сторонами конфликта. По словам советника, возможность территориальных уступок рассматривается как одна из потенциальных составных частей будущих переговоров.

Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что в ходе состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров представители США обсуждали с украинской стороной вопрос территориальных уступок.