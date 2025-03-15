Уолтц заявил, что Украина может отдать России часть территорий ради мира

В ходе беседы ведущий телеканала спросил Уолтца, считает ли он, что Украина не станет членом НАТО и что часть ее территорий, в частности Донбасс или районы с большим числом русскоязычного населения, могут войти в состав РФ в рамках мирных переговоров. Уолтц подтвердил, что в этом предположении ведущий прав.