США объявили посла ЮАР Эбрахима Расула персоной нон грата

«Послу Южной Африки в США больше не рады в нашей великой стране. Эбрахим Расул — расовый политик, который ненавидит Америку и ненавидит президента. Нам нечего с ним обсуждать», — говорится в заявлении Рубио.
Госсекретарь сослался на информацию из материала Breitbart с цитатами главы диппредставительства, в которых он критиковал политику Дональда Трампа. В тексте южноафриканский дипломат подвергает жёсткой критике президента, обвиняя его в поддержке идеологии «превосходства белой расы» и игнорировании глобальных политических норм.
Напомним, ранее политическая партия в ЮАР послала американского миллиардера Илона Маска к чёрту. Так в Африке отреагировали на оскорбления в адрес лидера фракции со стороны бизнесмена.