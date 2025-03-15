США объявили посла ЮАР Эбрахима Расула персоной нон грата

Госсекретарь сослался на информацию из материала Breitbart с цитатами главы диппредставительства, в которых он критиковал политику Дональда Трампа. В тексте южноафриканский дипломат подвергает жёсткой критике президента, обвиняя его в поддержке идеологии «превосходства белой расы» и игнорировании глобальных политических норм.