Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России

«Президент Трамп дал понять, что у нас есть такие варианты, но сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Россию и Украину — Прим. ред.) к мирным переговорам», — заявил Рубио журналистам.
По его словам, США не могут контролировать действия Европы, однако Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня.
«Что бы европейцы не определили и не решили насчет своих санкций, мы не можем это контролировать, потому что не входим в Евросоюз и не имеем права голоса там», — добавил госсекретарь.
Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута. Страны-члены «Большой семерки» призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом «на равных условиях» и выполнять их. Среди обсуждавшихся мер в случае, если Россия не пойдет на это — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Киева.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.