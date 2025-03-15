Госдеп неожиданно высказался о санкциях против России

Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута. Страны-члены «Большой семерки» призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом «на равных условиях» и выполнять их. Среди обсуждавшихся мер в случае, если Россия не пойдет на это — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Киева.