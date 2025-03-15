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Трамп заявил, что получил обнадеживающие новости по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о получении положительных новостей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Об этом он заявил во время своего выступления в министерстве юстиции США.

Трамп заявил, что получил хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил о получении положительных новостей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Об этом он заявил во время своего выступления в министерстве юстиции США.

«Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп. Президент США подчеркнул, что хотя новости и обнадеживающие, процесс урегулирования конфликта еще не завершен.

Кроме того, Трамп сообщил, что 13 марта прошли «хорошие и продуктивные» переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Украине, передает RT. Он выразил мнение, что существуют все предпосылки для разрешения данного конфликта. По его словам о них будет известно 17 марта. При этом США отказались сейчас давать гарантии безопасности Украине. Американский лидер отметил, что Киеву не стоило задираться на тех, кто крупнее.