В Госдуме обсудили вопросы лидерства России в сфере ИИ

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи отметил, что ИИ уже давно активно используется в повседневной жизни. Также он напомнил о внимании наших властей к развитию технологий и существовании стратегии по развитию ИИ. По мнению парламентария, важно учитывать как внутренние задачи, так и внешние вызовы, чтобы не отстать от других стран.