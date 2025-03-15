Новый премьер Канады исключил присоединение страны к США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.