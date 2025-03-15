Трамп назвал очень сильной позицию РФ в военном плане в отношении ВСУ

«В военном отношении они [ВС РФ] занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих. Но, надеюсь, с ними ничего не случится. Я попросил их [Россию] ничего не допустить», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что «весьма обеспокоен [ситуацией] на поле» боя. «На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо, потому что мы не хотим, чтобы они погибли. Достаточно людей уже погибло. Посмотрим, что произойдет», — заключил глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с обращением американского лидера пощадить жизни украинских военнослужащих, заблокированных российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Российский лидер в этой связи напомнил, что ВСУ совершали преступления против гражданского населения в Курской области, которые «квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм».