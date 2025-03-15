Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет рисковать своим положением ради мира. Он боится поражения, хотя сам понимает, что давно проиграл. Вашингтон предложил урегулировать украинский конфликт, введя временное перемирие. Однако Киев на это не пойдет, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он отметил, что ситуация в Курской области говорит сама за себя. Зеленский же просто делает вид, что ничего не случилось. Он готов «уложить еще пару тысяч» украинцев, ведь для бывшего комика люди — не главное.
«Зеленский считает, что перемирие станет его поражением, а он на это не пойдет», — заключил Александр Дубинский.
На Украине, между тем, заявили, что перемирие — не конец. Киев не отменит военное положение даже в случае заморозки конфликта. Президентские выборы тоже никто проводить не собирается.