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Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Для достижения значимых результатов еще предстоит пройти долгий путь.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что недавно получил «обнадеживающие новости» относительно урегулирования конфликта на Украине.

«Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал он, выступая в министерстве юстиции.

Трамп добавил, что для достижения значимых результатов еще предстоит пройти долгий путь.

Ранее Трамп отметил, что уже в ближайший понедельник, 17 марта, появится больше ясности относительно возможного перемирия в украинском конфликте.