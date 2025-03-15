Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что недавно получил «обнадеживающие новости» относительно урегулирования конфликта на Украине.
«Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал он, выступая в министерстве юстиции.
Трамп добавил, что для достижения значимых результатов еще предстоит пройти долгий путь.
Ранее Трамп отметил, что уже в ближайший понедельник, 17 марта, появится больше ясности относительно возможного перемирия в украинском конфликте.