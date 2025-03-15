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Спецпосланник Трампа восемь часов ждал, пока Путин наобщается с Лукашенко

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провёл в Москве более 12 часов, причём восемь из них ему пришлось ждать встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты Sky News.

Источник: Life.ru

По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он приехал в Россию одновременно с Уиткоффом и несколько часов провёл в компании Путина.

В Sky News считают, что одновременный визит Лукашенко и Уиткоффа мог быть частью стратегии Путина. Якобы российский лидер не любит, когда ему указывают, что делать.

Напомним, что Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. После его встречи с Путиным в аккаунте президента США появилось сообщение с просьбой «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области.