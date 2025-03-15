Спецпосланник Трампа восемь часов ждал, пока Путин наобщается с Лукашенко

По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он приехал в Россию одновременно с Уиткоффом и несколько часов провёл в компании Путина.
В Sky News считают, что одновременный визит Лукашенко и Уиткоффа мог быть частью стратегии Путина. Якобы российский лидер не любит, когда ему указывают, что делать.
Напомним, что Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. После его встречи с Путиным в аккаунте президента США появилось сообщение с просьбой «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области.