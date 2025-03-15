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Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф

Президент России Владимир Путин мог передать американскому коллеге Дональду Трампу конверт с условиями прекращения огня на Украине через спецпосланника Стива Уиткоффа. Такой вариант допустил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Источник: Life.ru

«Подозреваю, что послание, которое везёт Уиткофф, носит прагматичный характер. Конечно, было бы здорово сделать приятно Дональду Трампу, чтобы он себе поставил галочку за то, что помирил Россию и Украину. Но, к сожалению, дела так просто не делаются», — заявил политолог «Радио 1».

Эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп часто позиционирует себя как успешного бизнесмена, способного решать проблемы одним звонком. Однако, по словам Мухина, такой подход не работает в международной политике, где каждое решение требует тщательной проработки. В заключение политолог отметил, что встреча Путина и Трампа состоится лишь тогда, когда на повестке дня появятся конкретные и серьёзные договорённости.

Напомним, что Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российским лидером, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщили в Кремле.