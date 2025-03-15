Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф

«Подозреваю, что послание, которое везёт Уиткофф, носит прагматичный характер. Конечно, было бы здорово сделать приятно Дональду Трампу, чтобы он себе поставил галочку за то, что помирил Россию и Украину. Но, к сожалению, дела так просто не делаются», — заявил политолог «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп часто позиционирует себя как успешного бизнесмена, способного решать проблемы одним звонком. Однако, по словам Мухина, такой подход не работает в международной политике, где каждое решение требует тщательной проработки. В заключение политолог отметил, что встреча Путина и Трампа состоится лишь тогда, когда на повестке дня появятся конкретные и серьёзные договорённости.
Напомним, что Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российским лидером, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщили в Кремле.