Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф

Эксперт подчеркнул, что Дональд Трамп часто позиционирует себя как успешного бизнесмена, способного решать проблемы одним звонком. Однако, по словам Мухина, такой подход не работает в международной политике, где каждое решение требует тщательной проработки. В заключение политолог отметил, что встреча Путина и Трампа состоится лишь тогда, когда на повестке дня появятся конкретные и серьёзные договорённости.