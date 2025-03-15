«Британия может засунуть эту идею обратно»: Медведев резко осадил министра из Лондона за призыв к России

Вслед за Лондоном высказать свою позицию на этот счет решили и в Париже. Французский лидер Эмманюэль Макрон не смог оставаться в стороне. Он тоже призвал российское руководство согласиться на предложение о 30-дневной заморозке боевых действий. «Борец за перемирие» заявил, что медлить бессмысленно. Якобы президент России Владимир Путин должен согласиться на временное прекращение огня «прямо сейчас», особо не рассуждая. Эмманюэль Макрон призвал объявить перемирие и отставить любые «уклончивые заявления».