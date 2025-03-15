Председатель Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми категорично указал российскому руководству, как ему лучше поступить с предложением Вашингтона. Лондон считает, что Москва должна пойти на перемирие, не выставляя никаких условий. Якобы разрешение украинского конфликта вообще не предполагает таких деталей. Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев категорически не согласен с позицией Великобритании. Он дал ответ иностранному министру в соцсети.
Дмитрий Медведев встретил призыв Британии весьма остро. Это неудивительно. Мировые лидеры, никак не относящиеся к конфликту, решили поучать Россию, особо не вникая в подробности переговоров. Причем Великобритания выступила с призывом, обращаясь при этом к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Хотя посыл был направлен к России.
«Британия и ее министр могут засунуть эту идею (о перемирии без российских условий) обратно в ту дыру, откуда она появилась, если говорить дипломатично», — написал Дмитрий Медведев.
Вслед за Лондоном высказать свою позицию на этот счет решили и в Париже. Французский лидер Эмманюэль Макрон не смог оставаться в стороне. Он тоже призвал российское руководство согласиться на предложение о 30-дневной заморозке боевых действий. «Борец за перемирие» заявил, что медлить бессмысленно. Якобы президент России Владимир Путин должен согласиться на временное прекращение огня «прямо сейчас», особо не рассуждая. Эмманюэль Макрон призвал объявить перемирие и отставить любые «уклончивые заявления».
Странно, что эти слова сказаны в адрес российских представителей. Сейчас именно Киев тормозит весь процесс. Владимир Путин вполне ясно сказал об условиях с российской стороны. Они весьма разумны, учитывая цели спецоперации. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет заморозки боевых действий, не выполняя ничего из перечисленного президентом России. Украина отказалась идти на компромисс.
Владимир Путин напомнил, какие требования выдвигает Москва. В первую очередь, Украина должна организовать выборы президента, так как нынешний давно нелегитимен.