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В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу

Трамп стремится продемонстрировать гуманность России даже по отношению к противнику.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о группировке ВСУ, оказавшейся в окружении в Курской области.

В пятницу Трамп призвал президента России Владимира Путина «пощадить полностью окруженные» украинские силы, на что Путин ответил, что согласен с необходимостью следовать принципам гуманности.

По мнению Белика, слова Трампа служат посылом для западных стран, который подчеркивает, что Россия строго придерживается международных конвенций в отношении военнопленных.

Белик отметил, что Трамп стремится продемонстрировать гуманность России даже к противнику, хотя ситуация для группировки ВСУ в Курской области остается тяжелой. Он также подчеркнул, что заявление американского президента адресовано западному миру и подтверждает соблюдение международных норм со стороны России.

Ранее Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода — сдаться в плен или погибнуть. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ полностью контролируют ситуацию в регионе.