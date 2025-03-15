Белик отметил, что Трамп стремится продемонстрировать гуманность России даже к противнику, хотя ситуация для группировки ВСУ в Курской области остается тяжелой. Он также подчеркнул, что заявление американского президента адресовано западному миру и подтверждает соблюдение международных норм со стороны России.