Путин отложил встречу с посланником Трампа на восемь часов ради Лукашенко

Спецпосланник президента США Дональд Трамп, Стив Уиткофф, провел восемь часов в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уиткофф находился в Москве всего чуть более 12 часов, большую часть из которых он ожидал встречи.