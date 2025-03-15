Путин отложил встречу с посланником Трампа на восемь часов ради Лукашенко

В качестве возможной причины задержки телеканал называет визит в РФ Лукашенко.
Спецпосланник президента США Дональд Трамп, Стив Уиткофф, провел восемь часов в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уиткофф находился в Москве всего чуть более 12 часов, большую часть из которых он ожидал встречи.
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«Он был вынужден сидеть сложа руки, по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — говорится в сообщении. По данным Sky News, длительное ожидание Уиткоффа могло быть связано с одновременным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.
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