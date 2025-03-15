Сенат США принял законопроект о финансировании работы правительства

Если бы голосование завершилось неудачно, то уже в 23:59 по восточному времени (06:59 мск в субботу) США могли бы столкнуться с остановкой работы федерального правительства — так называемым «шатдауном». Это событие стало бы первым с момента вступления в должность администрации президента Дональда Трампа.