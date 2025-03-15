Сенат США принял законопроект о финансировании работы правительства

Сенат США, по итогам процедурного голосования, одобрил законопроект о финансировании федерального правительства, что позволяет продвигать его на окончательное утверждение, где потребуется простое большинство голосов.
Исход этого голосования был ключевым моментом, так как для успешного прохождения законопроекту необходимо было собрать 60 голосов сенаторов. Республиканская партия контролирует лишь 53 из 100 мест, что означало необходимость поддержки как минимум семи демократов для утверждения документа.
Если бы голосование завершилось неудачно, то уже в 23:59 по восточному времени (06:59 мск в субботу) США могли бы столкнуться с остановкой работы федерального правительства — так называемым «шатдауном». Это событие стало бы первым с момента вступления в должность администрации президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп не исключил возможность частичной приостановки работы федерального правительства на этой неделе. При этом он возложил ответственность за это на Демократическую партию.