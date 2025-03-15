Вэнс: Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство»

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы. То, что мы видим сейчас, их попытки противостоять этому, это хорошо, это правильный шаг. Но вы также видите, как они начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы. [Именно такие протестные настроения] привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских лидеров», — отметил Вэнс.