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Вэнс: Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство»

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страны Европы рискуют «совершить цивилизационное самоубийство», не справляясь с контролем своих границ и ограничивая свободу слова граждан. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы. То, что мы видим сейчас, их попытки противостоять этому, это хорошо, это правильный шаг. Но вы также видите, как они начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы. [Именно такие протестные настроения] привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских лидеров», — отметил Вэнс.

По его словам, политика открытых границ и ограничения прав граждан становятся серьезной проблемой для европейских стран.