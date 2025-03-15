Ангела Меркель призвала Запад учитывать интересы России

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — отметила она.
Предшественница Олафа Шольца назвала ошибкой попытки США и Европы проигнорировать отношение Москвы к расширению НАТО. Эти вопросы обязаны оставаться на повестке, поскольку нежелание рассматривать их лишь ухудшает понимание текущих процессов.
Также Меркель ответила тем, кто критикует её решения в период нахождения у власти. По словам экс-канцлера, для понимания каких-то шагов необходимо погрузиться в тот временной период, а не рассматривать их спустя годы.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми выставил требование России о прекращении огня на Украине без каких-либо условий. Ответить министру в жёсткой форме решил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.