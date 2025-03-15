Александр Лукашенко, помимо прочего, поделился своими мыслями в отношении нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Белорусский лидер признал, что глава киевского режима когда-то был ему, как сын. Однако Зеленский отказался всех слушать, сделал, как хотел и поступил, как гнида, сказал Александр Лукашенко. До всех событий, зачинщиком которых стал бывший комик, президент Беларуси учил его жизни, давал советы. По мнению Александра Лукашенко, всё сложилось бы совсем по-другому, если бы Зеленский послушал своего наставника.