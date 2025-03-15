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Лукашенко рассказал о тайном звонке неназванных лиц с Украины президенту Путину

По словам Александра Лукашенко, украинские представители не особо заинтересованы в общении с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью журналистке Ольге Скабеевой. Он сделал несколько заявлений о тайных звонках президенту России Владимиру Путину. Александр Лукашенко также подчеркнул, что на Украине нет договороспособных деятелей. Они не слишком желают общаться и идти на компромиссы. Так президент Беларуси высказался в эфире программы «60 минут».

Александр Лукашенко считает, если у Киева есть желание наладить контакт с Москвой, то нужно разговаривать. Это можно делать и тайно, раз украинцы не хотят лишний раз появляться в новостной повестке.

«Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер, вместе с тем, раскрыл тайну. Он сообщил, что у Владимира Путина были контакты с представителями Украины. Александр Лукашенко не назвал имен, подчеркнув, что президент России расскажет сам, кто ему звонил, если в этом будет необходимость.

«Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить», — сказал белорусский лидер, уточнив, что эти данные сообщил сам Владимир Путин.

Александр Лукашенко, помимо прочего, поделился своими мыслями в отношении нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Белорусский лидер признал, что глава киевского режима когда-то был ему, как сын. Однако Зеленский отказался всех слушать, сделал, как хотел и поступил, как гнида, сказал Александр Лукашенко. До всех событий, зачинщиком которых стал бывший комик, президент Беларуси учил его жизни, давал советы. По мнению Александра Лукашенко, всё сложилось бы совсем по-другому, если бы Зеленский послушал своего наставника.

Белорусский лидер обратился и к окончанию украинского конфликта. Он сделал прогноз. По словам Александра Лукашенко, мир наступит совсем скоро, возможно даже в 2025 году. Он также положительно оценил предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Александр Лукашенко не видит в этом никакого подвоха. Однако и четкого плана ни у кого пока нет.