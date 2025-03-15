«Когда уже стемнело»: Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа спустя 8 часов

Американский лидер Дональд Трамп отправил в Москву одного из своих главных помощников Стивена Уиткоффа. Он прибыл в Россию с важной миссией — сообщить президенту РФ Владимиру Путину о предложении Вашингтона по 30-дневному перемирию с Украиной. Однако в это же время в Москву с визитом прилетел белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет телеканал Sky News.