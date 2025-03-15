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«Когда уже стемнело»: Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа спустя 8 часов

Sky News: спецпосланник Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп отправил в Москву одного из своих главных помощников Стивена Уиткоффа. Он прибыл в Россию с важной миссией — сообщить президенту РФ Владимиру Путину о предложении Вашингтона по 30-дневному перемирию с Украиной. Однако в это же время в Москву с визитом прилетел белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет телеканал Sky News.

Так вышло, что встречи с представителями совпали. Стивен Уиткофф ждал беседы с Владимиром Путиным порядка восьми часов. Спецпосланник Дональда Трампа провел в Москве всего полдня.

«В конце концов Владимир Путин уделил Стивену Уиткоффу время, когда уже стемнело, всё прошло за закрытыми дверями», — пояснили в материале.

Спецпосланник Дональда Трампа уже доложил об итогах переговоров с президентом России. По словам госсекретаря США Марко Рубио, беседа прошла позитивно и продуктивно.