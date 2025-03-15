Советник Эрдогана: темой переговоров по Украине являются 25% её территории

«Никто никому не доверяет. С 2022 года обе стороны встречались дважды, в Турции. И на тех переговорах было преодолено серьезное расстояние. Но из-за действий некоторых политиков, которых уже нет на мировой сцене, ситуация пошла по пути продолжения войны», — сказал он.