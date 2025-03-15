Советник Эрдогана: темой переговоров по Украине являются 25% её территории

Главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине рассматривается вопрос о 25% территории страны. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV.
Кылыч подчеркнул, что ситуация развивается очень динамично, однако переговоры усложняет утрата доверия между сторонами.
«Никто никому не доверяет. С 2022 года обе стороны встречались дважды, в Турции. И на тех переговорах было преодолено серьезное расстояние. Но из-за действий некоторых политиков, которых уже нет на мировой сцене, ситуация пошла по пути продолжения войны», — сказал он.
Кылыч также отметил, что сейчас обсуждаемые условия постоянно пересматриваются. Так, если в 2022 году говорили о 3% территории Украины, то сейчас речь идет уже о 25%.
Он подчеркнул, что процесс выхода из нынешнего кризиса уже идет, и делегации активно работают по поручению своих лидеров. Финальные решения будут приниматься на личных встречах лидеров, но до того момента необходимо проделать значительный путь, чтобы подготовить эти решения наилучшим образом, заключил политик.
Ранее советник президента США Майк Уолтц не исключил возможность того, что Украина может уступить России некоторые территории в процессе урегулирования конфликта.