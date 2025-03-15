Зеленский в тупике: Путин одним решением переиграл экс-комика в Курской области

Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина пощадить окружённых на Курщине военнослужащих ВСУ в случае добровольного отказа от сопротивления и сдачи в плен.
«Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать своё поражение, что станет началом капитуляции», — заявил Рогов РИА «Новости».
Напомним, что 14 марта президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина «пощадить» окружённых в Курской области боевиков ВСУ. Российский лидер согласился сохранить украинцам жизнь, но при условии, что военным отдадут приказ сложить оружие.