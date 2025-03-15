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Зеленский в тупике: Путин одним решением переиграл экс-комика в Курской области

Владимир Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Теперь глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина пощадить окружённых на Курщине военнослужащих ВСУ в случае добровольного отказа от сопротивления и сдачи в плен.

«Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать своё поражение, что станет началом капитуляции», — заявил Рогов РИА «Новости».

Напомним, что 14 марта президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина «пощадить» окружённых в Курской области боевиков ВСУ. Российский лидер согласился сохранить украинцам жизнь, но при условии, что военным отдадут приказ сложить оружие.