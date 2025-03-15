Владимир Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Теперь глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.