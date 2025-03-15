Рогов: Зеленский оказался в тупике из-за ситуации с ВСУ в Курской области

Напомним, ранее на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин отметил, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Курской области, смогут сохранить жизнь, если они сдадутся в плен. Такое заявление российский лидер сделал в связи с обращением главы Белого дома Дональда Трампа пощадить боевиков ВСУ, попавших в окружение в регионе.