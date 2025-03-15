Рогов: Зеленский оказался в тупике из-за ситуации с ВСУ в Курской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в тупике на фоне ситуации с группировкой ВСУ, которая попала в окружение в Курской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он пояснил, что любое решение, которое примет украинский политик, обернётся для Киева проигрышем.
«Своим решением президент России (Владимир Путин — прим. ред.) поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать свое поражение, что станет началом капитуляции», — сказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, ранее на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин отметил, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Курской области, смогут сохранить жизнь, если они сдадутся в плен. Такое заявление российский лидер сделал в связи с обращением главы Белого дома Дональда Трампа пощадить боевиков ВСУ, попавших в окружение в регионе.
Путин также подчеркнул, что Вооружённым силам России следует гуманно относиться ко всем пленным, однако иностранные граждане, вступившие в ряды украинских формирований, не подпадают под действие Женевской конвенции.