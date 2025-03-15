В январе американский журнал Atlantic писал, что президент России Владимир Путин сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, которые позволили успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Автор материала отметил, что в течение многих месяцев российский лидер эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для Москвы, как на Украине, так и на международной арене.