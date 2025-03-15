Советник Эрдогана раскрыл, какую часть Украины будут делить на переговорах с РФ

Предметом переговоров по Украине являются 25% ее территории.
В ходе текущих переговоров по урегулированию украинского конфликта обсуждается вопрос о 25% территории Украины, заявил главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.
«Если в 2022 году речь шла о 3% территории [Украины], то сейчас о 25%», — утверждает Кылыч. Он также подчеркнул необходимость завершения конфликта и наличие общего согласия по этому вопросу.
По его словам, стороны сталкиваются с серьезными проблемами, а США и Европа ищут пути решения. Работа по подготовке окончательных решений продолжается, и ожидается, что окончательные договоренности будут достигнуты на личной встрече лидеров.
Президент США Дональд Трамп поделился информацией о телефонных переговорах, которые администрация Белого дома провела с представителями Москвы и Киева на тему установления перемирия. По словам республиканца, он удовлетворен результатами разговоров, указав на «очень хорошие» ответы со стороны обоих государств, передает «Царьград». Трамп заявил, что 17 марта станет больше известно о возможном прекращении огня на Украине, пишет RT.