Советник Эрдогана раскрыл, какую часть Украины будут делить на переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп поделился информацией о телефонных переговорах, которые администрация Белого дома провела с представителями Москвы и Киева на тему установления перемирия. По словам республиканца, он удовлетворен результатами разговоров, указав на «очень хорошие» ответы со стороны обоих государств, передает «Царьград». Трамп заявил, что 17 марта станет больше известно о возможном прекращении огня на Украине, пишет RT.