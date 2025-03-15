Трамп: США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен приостановить боевые действия на Украине. Вашингтон предложил заморозить конфликт на 30 дней. Украинские представители поддержали инициативу США. Теперь американцы ждут хода от России, заявил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома рассказал о переговорах США и РФ. По его словам, беседа продвигается хорошо. Администрация Дональда Трампа уже получает позитивную реакцию от России и Украины на предложение о временном прекращении огня. Москва и Вашингтон несколько дней беседуют по этому поводу.
«У нас были действительно хорошие обсуждения. Мы получили несколько очень хороших ответов», — резюмировал Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин уже сделал четкое заявление по предложению Вашингтона. Москва согласна на прекращение огня. Однако Владимир Путин задался вопросом, а кто на Украине отдаст приказ о приостановке боевых действий.