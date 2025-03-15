Трамп: США получили хорошие ответы от России на предложение о прекращении огня

Хозяин Белого дома рассказал о переговорах США и РФ. По его словам, беседа продвигается хорошо. Администрация Дональда Трампа уже получает позитивную реакцию от России и Украины на предложение о временном прекращении огня. Москва и Вашингтон несколько дней беседуют по этому поводу.