NYT: гражданам России существенно ограничат въезд в США

«Вашингтон не станет полностью закрывать свои границы для россиян и белорусов, но визы смогут получить только состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом», — сообщают источники The New York Times. Такие меры предусмотрены для усиления контроля над въездом в страну, что затронет прежде всего туристов и мигрантов из РФ и Белоруссии.