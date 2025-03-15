Власти США могут ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию

По словам источника издания, список стран составили в Госдепе США несколько недель назад. Все страны распределят по категориям. Гражданам стран, попавших в первую категорию, будет запрещено пересекать американскую границу. К таким странам относятся Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.