МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли более 30 тыс. студентов

При этом в МВД проинформировали о ряде происшествий, которые в основном были направлены против участников другой студенческой акции. В министерстве добавили, что участники незаконной акции разбили и перевернули несколько тракторов, подогнанных сторонниками сербского президента Сербии Александра Вучича.