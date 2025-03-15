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МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли более 30 тыс. студентов

В министерстве проинформировали о ряде происшествий, которые в основном были направлены против участников другой студенческой акции.

Источник: Аргументы и факты

Более 30 тыс. студентов, собравшихся в Белграде из разных регионов Сербии, вышли на крупную акцию протеста в центре сербской столицы, сообщило министерство внутренних дел республики.

Группы студентов прибывают на место из крупных городов Нови-Сада, Ниша и Крагуевца, а также из небольших населённых пунктов. Они отправились в Белград пешком и на велосипедах.

«В пиковый момент собрания на всех локациях в городе, по оценке полиции, общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек», — отметили в ведомстве.

При этом в МВД проинформировали о ряде происшествий, которые в основном были направлены против участников другой студенческой акции. В министерстве добавили, что участники незаконной акции разбили и перевернули несколько тракторов, подогнанных сторонниками сербского президента Сербии Александра Вучича.

После указанных инцидентов были задержаны два человека.

Напомним, ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы свергнуть власть в республике и добиться введения новым правительством санкций против России. По его словам, в стране происходит цветная революция.