Более 30 тыс. студентов, собравшихся в Белграде из разных регионов Сербии, вышли на крупную акцию протеста в центре сербской столицы, сообщило министерство внутренних дел республики.
Группы студентов прибывают на место из крупных городов Нови-Сада, Ниша и Крагуевца, а также из небольших населённых пунктов. Они отправились в Белград пешком и на велосипедах.
«В пиковый момент собрания на всех локациях в городе, по оценке полиции, общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек», — отметили в ведомстве.
При этом в МВД проинформировали о ряде происшествий, которые в основном были направлены против участников другой студенческой акции. В министерстве добавили, что участники незаконной акции разбили и перевернули несколько тракторов, подогнанных сторонниками сербского президента Сербии Александра Вучича.
После указанных инцидентов были задержаны два человека.
Напомним, ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы свергнуть власть в республике и добиться введения новым правительством санкций против России. По его словам, в стране происходит цветная революция.