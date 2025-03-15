Президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы России занимают сильную позицию в отношении окруженных украинских войск в Курской области. Он сделал это заявление перед журналистами на военной базе Эндрюс, прежде чем вылететь во Флориду.
Трамп отметил, что в окружении находится значительное количество украинских солдат, и выразил надежду, что с ними не произойдет ничего страшного.
Трамп также подчеркнул свою озабоченность текущей ситуацией на передовой. Он уточнил, что внимательно наблюдает за развитием событий.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Трамп, говоря о боевиках ВСУ в Курской области, стремится продемонстрировать западным странам гуманность России, хотя ситуация для группировки ВСУ в Курской области остается тяжелой.