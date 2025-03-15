Меркель заявила о необходимости учитывать интересы России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявила, что интересы России нельзя игнорировать.
«Рассуждать об интересах России следует обязательно», — сказала она.
Меркель также выразила мнение, что для президента РФ большое значение имеют США, а не ФРГ или ЕС. По её словам, российский лидер якобы считает очень важной точку зрения Вашингтона.
Экс-канцлер также отметила, что пока не может спрогнозировать, встанет ли президент США Дональд Трамп на сторону России. Кроме того, Меркель назвала удручающими результаты переговоров американского лидера и главы киевского режима Владимира Зеленского, которые встречались в конце февраля в Белом доме.
Напомним, 12 марта Трамп признал, что боевые действия на Украине фактически являются вооружённым конфликтом, который НАТО ведёт против России.
Также сообщалось, что Путин ранее рассказал, что может провести телефонный разговор с Трампом для обсуждения вопроса о возможности перемирия на Украине.