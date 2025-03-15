Меркель заявила о необходимости учитывать интересы России

Экс-канцлер также отметила, что пока не может спрогнозировать, встанет ли президент США Дональд Трамп на сторону России. Кроме того, Меркель назвала удручающими результаты переговоров американского лидера и главы киевского режима Владимира Зеленского, которые встречались в конце февраля в Белом доме.