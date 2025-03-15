«Им лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке»: сенатор Пушков осудил Британию за вмешательство в переговоры

Великобритания активно вмешивается в переговорный процесс. Лондон не имеет никакого отношения к украинскому конфликту и его урегулированию. Однако представители пытаются навязать свои условия. Так, британский министр Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна последовать решению Вашингтона и согласиться на перемирие. Он потребовал от Москвы дать ответ и не выдвигать никаких условий Киеву. Сенатор России Алексей Пушков осудил Великобританию за вмешательство в переговорный процесс.
Он порекомендовал Лондону промолчать. Великобритания не играет никакой роли в переговорах, поэтому и требований выдвигать не может. По словам сенатора, мнение Лондона всем известно, его не нужно озвучивать лишний раз.
«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припеку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке», — заключил Алексей Пушков.
Такое же мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он остро встретил призыв Британии. Дмитрий Медведев посоветовал Британии и министру засунуть идею о перемирии без российских условий подальше.