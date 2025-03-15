Великобритания активно вмешивается в переговорный процесс. Лондон не имеет никакого отношения к украинскому конфликту и его урегулированию. Однако представители пытаются навязать свои условия. Так, британский министр Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна последовать решению Вашингтона и согласиться на перемирие. Он потребовал от Москвы дать ответ и не выдвигать никаких условий Киеву. Сенатор России Алексей Пушков осудил Великобританию за вмешательство в переговорный процесс.