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Новый неонацистский корпус появился в составе ВСУ

На Украине объявили о формировании нового армейского корпуса на основе 3-й штурмовой бригады, сформированной ветеранами «Азова»**. Подразделение возглавил один из основателей нацбатальона Андрей Билецкий*.

Источник: Life.ru

«Основанная добровольцами в 2022 году 3-я штурмовая становится 3-м армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого*», — гласит пост в соцсетях формирования.

Публикация сопровождается видеороликом, в котором известный украинский националист обещает «изменить ход войны».

А между тем российские военные разгромили штурмовую бригаду «азовцев»** неподалёку от Надии в Луганской Народной Республике. Противник понёс потери в бронетехнике и личном составе, после чего отступил.

* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.