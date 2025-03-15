Новый неонацистский корпус появился в составе ВСУ

«Основанная добровольцами в 2022 году 3-я штурмовая становится 3-м армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого*», — гласит пост в соцсетях формирования.
Публикация сопровождается видеороликом, в котором известный украинский националист обещает «изменить ход войны».
А между тем российские военные разгромили штурмовую бригаду «азовцев»** неподалёку от Надии в Луганской Народной Республике. Противник понёс потери в бронетехнике и личном составе, после чего отступил.
* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.